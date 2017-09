Scusate l'attesa al Teatro Petrolini

In prima assoluta, apre la stagione del Teatro Petrolini la nuova produzione della Compagnia dei Ciarlatani che nasce, innanzitutto, dall’esigenza di sviscerare il complesso rapporto tra le donne e il tempo. Scusate l’attesa è una commedia brillante, ricca di colpi di scena e di spunti di riflessione: carriera, gravidanza, sessualità, vita di coppia sono solo alcune delle tematiche affrontate durante la pièce.

Scusate l’attesa: commedia brillante al Teatro Petrolini

Quattro donne. Quattro storie diverse che si incrociano in una sala d’attesa di uno studio ginecologico. Quattro punti di vista differenti sulle mille sfaccettature del mondo femminile e quattro modi di vivere o non vivere la maternità. C’è Patrizia, una donna che vive solo per il lavoro e che vuole abortire perché suo figlio è una minaccia per la sua carriera; Francesca sta per partorire e vive la maternità con tutte le ansie e le ipocondrie del caso, specie quelle che legge su forum e blog; Giovanna, donna remissiva dal triste passato che non può avere figli; Patrizia, giovane omosessuale che lotta per il suo diritto alla maternità.

Quattro donne in Scusate l'attesa

Mentre le quattro aspettano l’arrivo del medico, danno vita ad un vero e proprio scontro fra “titane” a seguito del quale ciascuna di loro avrà modo di rivedere le sue posizioni. Intorno a loro quattro clessidre rappresentano le diverse condizioni del loro personalissimo universo: chi crede di non avere mai tempo, chi ha tutto il tempo e brucia le tappe, chi ha vissuto male il suo tempo e chi ha letteralmente “finito il tempo”.

In una situazione che è più simile ad un’analisi di gruppo, tra battute irriverenti e sarcastiche, le quattro si incontrano e si scontrano dando vita a una serie di dibattiti quanto mai attuali che portano ad una sola ed unica certezza: l’aut aut fra maternità e carriera non esiste. Al contrario, la vera scelta, quella più coraggiosa, è di riuscire ad essere donne a 360° sfidando la vox populi e abbattendo gli stereotipi della società contemporanea.