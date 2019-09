Notte evento con ScuolaZoo a Rainbow Magicland

Prima di tornare sui libri spazio al puro divertimento, sabato 14 settembre, Nuovo Rainbow MagicLand vi dà appuntamento con l’esclusivo party targato ScuolaZoo, la community di studenti più grande d'Italia. A partire dalle ore 22,30 e fino alle ore 00,30 per 120 minuti dj e vocalist supporteranno in consolle il resto dello staff che si esibirà in vari tormentoni del momento con una mega festa all’insegna del divertimento. Avrete a disposizione: attrazioni originali, animazione, un dj set con le migliori hit dell’estate e tantissimi studenti da tutta Italia che vi aspettano per un viaggio sorprendente.

L'evento e tutte le novità di Rainbow Magicland

Ogni evento regala ai visitatori la possibilità di visitare il Nuovo Rainbow MagicLand in un’atmosfera unica, con tutte le novità di questa stagione: la nuova e lussureggiante Tonga, la selvaggia area Giungla. Dedicati a grandi e piccoli, gli spettacoli sempre disponibili e pronti a trasportarvi in mondi lontani. Al Gran Teatro è in scena Aladin, la magia del musical, pronto ad avvolgere con le atmosfere dell’oriente, mentre il Piccolo Teatro, ospita Camelot "il potere dei quattro elementi", ambientato alla corte di Re Artù.

Insomma, a Rainbow MagicLand ce n’è davvero per tutti: da non perdere assolutamente il nuovo “Haunted Hotel”, l’attrazione dark fra le più amate dai veri temerari, ambientata in un terrificante hotel abitato da zombie minacciosi che, con i suoi interni tenebrosi ed agghiaccianti, metterà a dura prova il coraggio degli impavidi ospiti. E se tutto questo movimento vi mette appetito, nessun problema! A soddisfare gusti e palati diversi, troverete ristoranti dove è possibile gustare i cibi più appetitosi avvolti in magiche atmosfere; e poi, ancora, bar e chioschi, un’area pic-nic ben attrezzata, negozi a tema per acquistare gadget, souvenir e concedersi una piacevole pausa shopping!

Tutto questo e altro ancora alla tariffa di € 9.90 acquistando il biglietto online e alle casse del Parco. Nel biglietto è compreso l'ingresso al Parco a partire dalle 18.00 (con attrazioni aperte fino a mezzanotte) e la sorprendente animazione di Scuola Zoo per ballare e divertirti tutta la sera!

Biglietto Online (Evento + Parco) a soli € 9.90 a partire dalle ore 18.00