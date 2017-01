La scuolamuseo di Monteverde apre al pubblico

Sabato 21 gennaio 2017, a tre anni dall'avvio del progetto, la scuolamuseo di Monteverde nell'Istituto Comprensivo De André apre le proprie porte al pubblico dalle 10.00 alle 14.00: i visitatori saranno guidati tra le aule e i corridoi del labirintico plesso dalla voce degli stessi alunni e dalle loro ironiche audio guide, potendo toccar con mano le oltre quattordici opere murali e installazioni realizzate dal 2014 a oggi. Non è la prima volta che le attività svolte all'interno dell'edificio sono mostrate al quartiere e agli appassionati di didattica e di arte contemporanea: già da settembre 2015 ogni martedì e giovedì pomeriggio si può programmare una visita, ma estendere l'appuntamento al week end nasce dalla necessità di renderne ancor più agevole la frequentazione. Fino a maggio 2017 un sabato al mese gli ambienti della De André saranno schiusi anche agli esterni, per presentare tanto il work in progress che i lavori man mano terminati. Senza seguire un ordine cronologico, ciascun giro dura circa un'ora. Dal Wallout03, che accoglie all'ingresso passanti e curiosi, al Wall02 Processo Elementare - da cui è partita l'intera esperienza della scuolamuseo - al Wall13 Carta Velina - restauro di murales già esistenti, l'ultimo realizzato - si affronta un percorso eterogeneo dove gli studenti hanno sperimentato tecniche, materiali e soluzioni differenti, dalla grafite alla gomma da masticare, alla plastilina, alla carta riciclata, ecc… C'è il Wall05 INKiesta Macchia o Segno?, in cui i ragazzi hanno riportato sulla parete, ingigantendola, una macchia di inchiostro; il Wall09 De Andrè, mosaico di tessere grigie che riproducono un ritratto di Fabrizio De André; il Wall10 Paper 6x3, enorme foglio/aeroplanino eseguito in sei mesi; il Wall11 Chewing gum con tanto di banco e sedia raffigurati; fino al Wall12 Informativo, costruito con Arduino, e al Wallout Junior street art, in via Ozanam 109. Non solo: in questi tre anni moltissimi sono stati anche i progetti collaterali - installazioni sorte spontaneamente con pile di libri, la ciclabile light, i Brainphone del corso di ceramica (ad esempio) - di cui rimane traccia, dunque visibili durante l'apertura. La scuolamuseo di Monteverde è frutto dell'impegno e dell'attenzione costanti di Andrea Biavati, che ha dato vita nel 2012 a School01, laboratorio permanente tra le mura dell'Istituto con la finalità di diffondere un concetto di creatività sperimentale coinvolgendo gli studenti sia nella ideazione che nella esecuzione delle opere, per creare, appunto, un vero e proprio museo. School01 è un progetto di arte sociale, di cittadinanza attiva, che combatte la dispersione scolastica, totalmente autofinanziato: per questo l'ingresso prevede una sottoscrizione di 5 euro, per raccogliere fondi da destinare all'acquisto dei materiali per le iniziative in cantiere. Dalla sua partenza School ha raddoppiato la propria presenza sul territorio italiano attivando una collaborazione con Potenza, dove è sorta School02; ha stretto legami con professionisti e Istituzioni europee; soprattutto ha coinvolto (e si è fatta coinvolgere da) altre realtà nella stessa Monteverde costruendo una rete solidale e attiva. Tra i prossimi appuntamenti: l'installazione di quaranta poster a tematica sociale, ognuno un pezzo unico, in giro per il quartiere e per Trastevere, pensati assieme alle Scuole Medie e Elementari G. Franceschi, G. Oberdan e F. Cesana. Info: School01 SIAMO APERTI: la scuolamuseo di Monteverde apre al pubblico un sabato al mese In collaborazione con Takeawaygallery Sabato 21 gennaio 2017 ore 10.00-14.00 solo su prenotazione Per prenotare: schoolzerouno@gmail.com Ingresso con sottoscrizione di 5 € - minori gratis Istituto De André via Fabiola 15, Roma Contatti: schoolzerouno@gmail.com 338.9572088 Facebook event: https://www.facebook.com/events/210390419423113/ http://www.school01.org https://www.facebook.com/schoolzerouno https://www.youtube.com/channel/UCgpb67cK-veVx-qxvtHRK4g