"Scuola di Magia" al Castello di Santa Severa: spettacolo teatrale per famiglie

Il Caffeina Festival "Sere d'estate" in partenza al Castello di Santa Severa dal 1 luglio, riserva spazi anche alle famiglie con bambini piccoli. Il 9 luglio, ad esempio, il programma lo spettacolo teatrale "Scuola di magia".

Nella scuola di magia si impara a usare incantesimi. Ma attenti a non sbagliare, altrimenti si possono scatenare le forze della magia nera! E’

proprio ciò che accade ai nostri due protagonisti, in un’avventura incredibile, tra atmosfere magiche e canzoni divertenti. Ma solo con l’aiuto dei bambini del pubblico si riuscirà a superare tutti gli ostacoli. È una storia in cui si parla di amicizia e di coraggio e in cui si affronta il tema della paura in modo divertente e sdrammatizzante

Teatro Verde, Roma. Tecnica utilizzata: teatro d’attore – pupazzi. Età consigliata: 3-10 anni.