Scugnizzi il Musical

adattamento e regia di Mirko Izzo



Sabato 27 Ottobre ore 21:00 e Domenica 28 Ottobre ore 18:00

Info e preno 0694286168



"Questo è l’eterno conflitto tra il bene e il male.

Due ragazzi, Saverio de Lucia e Raffaele Capasso (‘o Russo), si trovano nel carcere minorile di Nisida. Una volta liberi prendono strade diverse.

Si ritroveranno vent’anni dopo, con le loro vite diametralmente opposte. Saverio è diventato prete, con una particolare attenzione al recupero dei ragazzi di strada e meno fortunati. Raffaele, invece, è un malavitoso ed è a capo di importanti traffici di droga spaccio ed estorsione e usa gli stessi ragazzi per i suoi sporchi interessi.

I due, seppur con palesi intenti differenti, finiscono per contendersi gli stessi ragazzi, arrivando allo scontro. Fino a quando Raffaele ‘o Russo, in preda al delirio, con l’unico intento di affermare se stesso e la sua superiorità, arriverà ad uccidere Saverio.

Il gesto susciterà la rabbia dei ragazzi di Saverio (gli scugnizzi) che, urlando lo slogan ‘ ‘o russo è n’omm è mmerda ’ per tutta la città, cercheranno di protestare contro la camorra e di portare alto il nome dell’uomo che li ha cambiati, uniti e messi sulla strada giusta.

Tutta la storia si svolge nello scenario dei vicoli di Napoli. Nella suggestiva e accattivante città partenopea che farà sfoggio di tutta la sua veracità soprattutto attraverso la voce degli Scugnizzi, i ragazzi di strada, che capitanati da Don Saverio, canteranno brani per lo più allegri e coinvolgenti.

"