SCOPRIR, la mostra del cinema iberoamericano di Roma

Alla Casa del Cinema si tiene anche quest'anno, dall'8 all'11 ottobre, SCOPRIR - mostra del cinema iberoamericano di Roma. Organizzata dall'Istituto Cervantes di Roma, in collaborazione con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori e le ambasciate in Italia di Cile, Colombia, Guatemale, Messico, Nicaragua, Perù, Portogallo e Venezuela, la rassegna ha come missione la promozione di una tra le cine¬matografie più dinamiche e audaci al mondo. Capace di offrire nell'ultimo decennio novità tra le più interessanti in termini di tematiche, tecniche narrative e scelte stilistiche.

10 film in lingua originale con sottotitoli in italiano, in rappresentanza di altrettanti paesi, verranno presentati in anteprima per l'Italia alla quarta edizione della rassegna a cura di Gianfranco Zicarelli e Jose Cantos, inaugurata giovedì 8 ottobre alle 20 dalla proiezione della pellicola venezuelana "Manzano azul" del cineasta Olegario Barrera. Un omaggio al paese vincitore quest'anno del Leone d'oro con "Desde Allà" di Lorenzo Vigas. A seguire (ore 22) è la volta del film messicano "Implacable" del regista e sceneggiatore Carlos García Campillo. Venerdì 9 alle 20 tocca al Cile con "Carne de perro" di Fernando Guzzoni - vincitore del premio Kutxa nella sezione Nuevos Directores - e al Portogallo con "Bobó" di Inês Oliveira (ore 22). Tre le proiezioni in programma sabato 10: si inizia alle ore 18 con "Miskitus" dal Nicaragua, il docufilm di Rebeca Arcia vincitore nel 2013 del DocTV Latinoaméricain. A seguire tocca al Perù con "Viejos amigos" di William Vega (ore 20) e al Guatemala con "Pol" del regista, attore e cineasta Rodolfo Espinosa (ore 22). La serata conclusiva di domenica 11 ottobre si apre alle 17.30 con il film italo-argentino "La Guerra del Maiale", opera prima di David Maria Putortì, che sará presente alla proiezione, tratta dal romanzo del 1969 "Diario de la guerra del cerdo", dello scrittore argentino Adolfo Bioy Casares. Alle 20 tocca alla Colombia con "La Sirga" del regista, sceneggiatore e giornalista William Vega. A chiudere quest'edizione di Scoprir (ore 22) sarà il film spagnolo "Magical Girl" di Carlos Vermunt, vincitore della Concha de Oro al Festival di San Sebastián, che vede nel cast José Sacristán e Barbara Lennie.

Scoprir - sottolineano Gianfranco Zicarelli e Jose Cantos - unisce sotto uno stesso tetto l'eterogeneo e articolato universo della cinematografia iberoamericana più recente. Come in un caleidoscopio, i diversi modi di concepire la realtà che ci circonda, attraverso il cinema, si combinano in un risultato armonico, sintomo di una sempre maggiore originalità, creatività e vitalità. Tra prime assolute, proiezioni inedite e momenti di approfondimento, Roma diventa per 4 giorni la dimora delle culture filmiche iberoamericane, offrendo al pubblico una visione ampia e originale di una scena in costante crescita. Capace grazie alle proprie differenze di superare i confini stilistici, culturali e geografici, senza tralasciare le proprie radici.