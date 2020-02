Scopri il Coach che è in te!

Chi è il Coach?

Perché è utile fare un percorso di Coaching?

Che cos’è la Motivazione Scientifica?

Quali sono le tue spinte motivazionali?

Se queste sono solo alcune delle domande che hai in testa, ti aspettiamo il 18 Febbraio al K-DAY GRATUITO. Durante l’evento, saranno presentati i corsi in partenza della Coaching School, in particolare il nostro Master Life & Career Coach Professionisti in partenza il prossimo 4 aprile 2020 a Roma.

Ti aspetta un percorso ricco di emozioni, un’esperienza da condividere con un gruppo di persone che saranno i tuoi compagni e che insieme a te si alleneranno per essere i migliori life coach, prima di tutto di sé stessi.

Il coaching non si conosce veramente finché non si vive, e lo vivrai su te stesso come cliente, come coach, come osservatore e come persona. Sarai il primo ad attivare un cambiamento, a scoprire risorse e a raggiungere dei traguardi personali.

Solo così sarai poi in grado di accompagnare un’altra persona a fare altrettanto.

Alza l’asticella della tua vita! Pensa con la K!

Per info e iscrizioni: http://www.karaktercoaching.it/k-day/