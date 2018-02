Giovedì 8 Marzo per la festa delle donne la Scoop Jazz Band al Cotton Club



Un gruppo di giornalisti e musicisti uniti dalla passione del jazz, della bossa e del blues. La Scoop jazz band nasce nel 2010 per iniziativa di Dino Pesole alla chitarra, editorialista del Sole24ore, Antonio Troise alle tastiere, editorialista di QN e nel mondo della comunicazione, Romano Petruzzi al sax, consulente del lavoro, e Stefano Sofi giornalista del Messaggero. Al gruppo originario si uniscono le voci di Donatella Cambuli e Massimo Leoni, giornalista di Skytg24. La sezione ritmica si potenzia con l'ingresso di Antonello Mango al basso e Guido Cascone alla batteria. Infine entrano nella band il sassofonista Sebastiano Forti e alla tromba Stefano Abitante.



Non solo jazz, blues e bossa nel repertorio della band, ma anche incursioni nel rhythm and blues e rivisitazioni di alcuni grandi successi della musica rock. La band propone un repertorio in cui agli standard jazz di alternano rielaborazioni originali di classici dello swing e del blues. E' disponibile il primo Cd della band, in cui compare una composizione originale, dal titolo Band-iti.



Numerose le performance della Scoop Jazz Band in feste private, iniziative culturali a Roma, nel Lazio, in Emilia Romagna e anche a Napoli nell'ottobre del 2014 in occasione dell'Assemblea annuale delle Piccole e Medie imprese organizzata dalla Commissione Ue.



Line up:



STEFANO ABITANTE VOCE

SEBASTIANO FORTI SAX/CLARINETTO

DINO PESOLE CHITARRA

ANTONIO TROISE TASTIERE

ROMANO PETRUZZI SAX

STEFANO SOFI PERCUSSIONI

ANTONELLO MANGO CONTRABBASSO

GUIDO CASCONE BATTERIA

DONATELLA CAMBULI VOCE

MASSIMO LEONI VOCE



COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazioni :

0685352527



www.cottonclubroma.it



INGRESSO : 5€

(Menu alla carta o consumazione obbligatoria)