Scienza Social, Festival delle Scienze di Prati della Vittoria

#ScienzaSocial è il Festival delle Scienze di Prati Della Vittoria in Roma. Tema di questa prima edizione è "Alberi in città: sradicare il mito per piantare la realtà".

È organizzato da Amici di Via Plava in collaborazione con Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Roma, Municipio Roma I Centro, ENEA - Agenzia nazionale, ATER Roma e Divulgo. Media Partner: Roma h24 Prati-Borgo San Pietro. Il festival è diretto dal giornalista scientifico Renato Sartini (Più Scienza X TUTTI)

Le attività educative

- “I Dottori degli alberi. Come si visitano e curano pazienti vegetali.” (laboratorio)

Sarà possibile assistere e partecipare attivamente ad alcune analisi scientifiche cui vengono sottoposti gli alberi per verificarne lo stato di salute. Su tutto la Tomografia, cioè la TAC, e l'analisi con Resistograph, che consente entrambi lo studio interno del tronco.

- “Il ciclo di vita degli alberi.” (lezione)

Si tratta di una lezione sul ciclo di vita dei nostri amati alberi affinché si possa comprendere come nascono e quali difficoltà possono incontrare durante il loro cammino di vita vegetale.

- “Giochiamo con le piante!” (lezione-laboratorio)

L'attività prevede il coinvolgimento del pubblico per imparare ad analizzare e studiare la vegetazione presente nel parco attraverso schede formative da compilare.

- “Lasciamo la CO2 dov'è!” (lezione-laboratorio)

Impariamo a riciclare il legno creando oggetti utili. Così l'anidride carbonica rimarrà nel legno e non verrà emessa nell'ambiente contribuendo al riscaldamento del pianeta.

- “Progetto ANTHOSART: sperimentare il verde urbano con le specie native.” (laboratorio)

Anthosart Green Tool (Florintesa) è uno strumento online di ENEA che consente di progettare aree verdi scegliendo le specie giuste della flora d'Italia. Quelle più idonee sulla base dell'area geografica e delle caratteristiche dell'ambiente. Progettiamo il verde del parco di Via Sabotino parco insieme!

I convegni

Durante il Festival sono previsti due incontri per parlare di:

- “L'importanza di un festival delle scienze in una società di fake news.”

(Inizio ore 11:00, presso “Casetta della Scienza)

Si affronterà la questione del ruolo della scienza, quindi di un festival, per il progresso della società alla luce del fenomeno delle fake news e di un mondo che oramai si basa sempre di più sulle opinioni piuttosto che fatti dimostrabili.

Modera: Dott.ssa Giuliana Bevilacqua, giornalista scientifico.

Intervengono: Dott. Patrizio Zucca Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Roma, Dott. Ing. Renato Sartini Direttore Scienza Social, Avv. Anna Vincenzoni Assessore Ambiente Municipio Roma I Centro, Avv. Eleonora Piraino Presidente Amici di Via Plava.

- “La gestione degli alberi in città. Dal problema della cocciniglia all'adattamento climatico.”

(Alle ore 15:00, presso “Piazza della Scienza”)

Si parlerà della questione della gestione degli alberi e del verde anche alla luce di un adattamento ai cambiamenti climatici quindi all'emergenza clima. Si affronterà la questione della presenza a Roma della cocciniglia che mette a rischio la sopravvivenza, nel giro di pochi anni, del pino domestico, una delle caratteristiche paesaggistiche della città. Si presenterà il progetto ANTHOSART (https://anthosart.florintesa.it/ Florintesa) per la progettazione delle aree verdi.

Modera: Dott. Renato Sartini, giornalista scientifico (Più Scienza X TUTTI).

Intervengono: Dott. Patrizio Zucca Presidente Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Roma; Dott.ssa Patrizia Menegoni Ricercatrice ENEA Progetto ANTHOSART; Dott. Bruno Santoro ; Dott. Franco Paolinelli.

L'evento

L'evento è promosso dal comitato Amici di Via Plava in collaborazione con: Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Roma, Municipio Roma I Centro, ENEA - Agenzia nazionale, ATER Roma, Divulgo. Media partner Roma h24 Prati-Borgo San Pietro. Partner: USI - Unione Sanitaria Internazionale, Diptec, Kids&Us Roma Mazzini, Antonini Roma, Vanni, Parenti Profumeria.

