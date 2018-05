Al Museo Civico di Zoologia c'è Scienza in famiglia. Chi ha paura dei serpenti? Un evento dedicato ai misteriosi, affascinanti e “spaventosi rettili striscianti”.

Un’occasione per osservarli da vicino e giocare a riconoscerli, per scatenare immaginazione e fantasia e scoprire che non sono poi così spaventosi né sempre striscianti, allontanando le diffidenze e i timori di grandi e piccoli.

Durata: 1h. Bambini dai 3 ai 4 anni (accompagnati dai genitori).