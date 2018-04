Scienza divertente: il disco di Newton

Colori in azione! Sperimentare con i colori “assorbiti” e i colori “riflessi”; scoprire che la luce bianca è composta da tanti colori; vedere cosa si ottiene combinando tra loro colori diversi. Sapete che la luce è fatta da tanti colori? E cosa succede mescolando colori diversi? I bambini scopriranno i segreti dei colori, utilizzando torce e fogli di plastica colorata, il divertente disco di Newton, in cui i colori ruotano vorticosamente e una “lente magica”, in grado di nascondere i colori. Verrà ricreata la luce che si vede al tramonto ed infine, costruiamo insieme un bellissimo fiore colorato con i colori primari e secondari.