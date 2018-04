Scienza divertente. Animali velenosi. Denti, tentacoli e pungiglioni sono solo alcune delle strutture velenifere di cui dispongono gli animali velenosi… ma quale utilità ha il veleno per gli animali? Come riconoscere la velenosità e la pericolosità di alcune specie? Una coinvolgente attività per scoprire la funzione del veleno come strumento di difesa, di attacco e cattura di alcune tra le specie più velenose che popolano la Terra.