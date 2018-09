Fisica, astronomia e vulcanologia: c'è Scientific Park

Come da tradizione torna, per il sesto anno consecutivo, la manifestazione per tutta la famiglia: SCIENTIFIC PARK! Sabato 6 ottobre p.v., a Roma, dalle ore 10:00 alle 18:30, l'Area degli Acquedotti del Parco Regionale dell'Appia Antica si trasforma nel meraviglioso scenario perfetto per ospitare l'evento che, nelle 5 edizioni precedenti, ha raccolto circa 5000 partecipanti!



La 6a edizione dello Scientific Park sarà una giornata di raccolta fondi e promozione delle attività didattiche e divulgative dell'Associazione ScienzImpresa, che opera, come nelle occasioni precedenti, in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica.



Scientific Park VI è un appuntamento dedicato alla Scienza, rivolto ai ragazzi tra i 3 e i 12 anni e alle famiglie, con laboratori di Astronomia, Fisica, Paleontologia, Vulcanologia... e gli immancabili razzi ad acqua!

Durante i laboratori i partecipanti avranno modo di avvicinarsi alla Fisica Solare, di comprendere quelle leggi della fisica che sfruttiamo quotidianamente senza neanche rendercene conto, di trasformarsi in un paleontologo, far eruttare un vulcano o, addirittura, vestire i panni di un piccolo ingegnere aerospaziale e costruire e lanciare un vero razzo!



Dove?



Area del Acquedotti del Parco Regionale dell'Appia Antica (Riferimento: via Lemonia, 209 | Metro A Giulio Agricola | Ingresso parco zona pista di pattinaggio | Info Point Ente Parco),





E' fortemente consigliata la prenotazione all'indirizzo mail eventi@scienzimpresa.com

specificando le fasce orarie ed i laboratori di interesse tra quelli qui elencati:







Laboratorio di ASTRONOMIA

(con osservazione al telescopio)

Orari di Inizio: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Durata attività: 1 h.

Età consigliata: 3-10 anni.





Esperimenti di FISICA

(incontro/spettacolo sui fluidi e la fluidodinamica)

Orari di Inizio: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Durata attività: 1 h.

Età consigliata: 6-12 anni.





Laboratorio di PALEONTOLOGIA

Orari di Inizio: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Durata attività: 1 h.

Età consigliata: 3-12 anni.





Costruzione di RAZZI AD ACQUA

Orari di Inizio: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Durata attività: 1,5 h.

Età consigliata: 1-100 anni.





Laboratorio di VULCANOLOGIA

Orari di Inizio: 10:00 - 11:00 - 12:00 - 14:00 - 15:00 - 16:00 - 17:00

Durata attività: 1 h.

Età consigliata: 3-12 anni.







E' richiesto un contributo per la partecipazione ai laboratori.

L'impegno che i divulgatori e scienziati dell'Associazione ScienzImpresa mettono in quello che fanno è sempre tantissimo, come chi li conosce avrà verificato. Queste occasioni permettono all'Associazione di continuare a fare divulgazione.



Contributo a laboratorio: 5 €

Sconto di 1 € con Carta Amici del Parco



Per informazioni o aggiornamenti sull'evento è possibile consultare il sito:

http://www.scienzimpresa.com/eventi/

