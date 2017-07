Scie luminose ad Explora. Il laboratorio per realizzare in stile maker tante torce e sperimentare, attraverso l’uso di moderne tecnologie, la realizzazione di foto con scie luminose. Disegnare nel buio diventa così un modo per conoscere nuove applicazioni tecnologiche e lasciare spazio alla propria creatività.

Età: dai 6 agli 11 anni

A luglio: nei turni delle 10.00, 12.00, 15.00 e 17.00.

Modalità di partecipazione: attività inclusa nel biglietto d’ingresso, a numero chiuso su prenotazione al banco informazioni entro 30 minuti dall’inizio della visita.