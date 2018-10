Sciamanismo e dintorni - incontro con Selene Calloni Williams

Incontro letterario con Selene Calloni Williams esperta di sciamanismo, yoga, filosofia e antropologia

Lo sciamanismo in senso stretto nasce nelle steppe della Siberia, dove oggi è ancora fortemente vivo e attivo. La tradizione sciamanica ruota intorno al culto degli avi. Per gli sciamani ciò che accade ai nostri organi e alla nostra vita è determinato da emozioni ataviche. Gli avi ci influenzano in modo diretto fino a un impressionante numero di generazioni passate. Ma chi sono gli avi in una visione - quella sciamanica - del tutto naturale, nella quale il tempo lineare, il concetto del prima e del dopo, la sensazione della causa ed effetto non esiste? Ne parla Selene Calloni Williams, autrice di libri di grande successo e di documentari sullo sciamanismo. Il passato non deve essere la tua bussola per orientarti nel futuro. Devi darti ogni giorno il permesso di iniziare un nuovo corso.

