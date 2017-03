L'Associazione ScienzImpresa presenta unpomeriggio esclusivo dedicato agli oggetti più luminosi del nostro cielo: il Sole e la Luna! L'appuntamento è per sabato 1° aprile con "Scherzi di Sole e di Luna", ospitato nella splendida cornice della Cartiera Latina all'interno del Parco Regionale dell'Appia Antica. L'evento, organizzato in collaborazione con l'Ente Parco Regionale dell'Appia Antica (adatto anche ai più piccoli), sarà ricco di approfondimenti, conferenze ed osservazioni astronomiche al telescopio. Un'occasione unica per ammirare il Sole e la Luna, contemporaneamente, nel cielo di Roma! Quando? Sabato 1° Aprile 2017 A che ora? Dalle 16:00 alle 19:00 Dove? Presso la Sede Centrale del Parco Regionale dell'Appia Antica - Ex Cartiera Latina - Via Appia Antica, 42 Come raggiungere la sede: - In bici: ciclabile Cristoforo Colombo e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina - In bus: 118 e 218 sull'Appia Antica (Fermata Domine Quo Vadis) o 30express, 714 e 715 (Fermata Cristoforo Colombo/Bavastro o Cristoforo Colombo/Circonvallazione Ostiense) e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott - In macchina: parcheggiare a via Carlo Conti Rossini, Largo Gavaligi, via Omboni, via Scott e dintorni e percorrere il sentiero Circonvallazione Ardeatina nel parco Scott Info & Prenotazioni tramite eventi@scienzimpresa.com Le prenotazioni dovranno pervenire entro le ore 20:00 del 31/03. Riceverete una mail di conferma ad avvenuta prenotazione. Contributo 6 € Sconto con Carta Amici del Parco Evento annullato in caso di pioggia Per informazioni su tutte le attività dell'Associazione è possibile consultare il sito http://www.scienzimpresa.com/ Per restare sempre aggiornati sulle novità scientifiche e sulle nuove scoperte nel mondo della Scienza, si consiglia di mettere "mi piace" sulla pagina FaceBook https://www.facebook.com/ScienzImpresa Per informazioni o aggiornamenti sull'evento Scherzi di Sole e Luna c'è una pagina apposita sul sito http://www.scienzimpresa.com/eventi/