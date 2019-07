Infunzione e Linea Artistica presentano “Scherzi Del Caldo” tratto dall'omonimo brano di “Racconti Romani di Alberto Moravia.

Lo spettacolo ha la durata di 50 minuti. E' compreso un buffet anche per vegetariani e vegani. Prenotazione obbligatoria.



SCHERZI DEL CALDO

di e con Andrea Bonella

tratto da “Racconti Romani” di Alberto Moravia



Un viaggio in una Roma deserta in un agosto povero... una romanità a tratti sguaiata, fatta di cinismo e di cuore.

Un uomo sposato con le sue contraddizioni si confessa ad un amico.

Un monologo crocevia fra la narrazione e lo sketch, con atmosfera grottesca e insieme goliardica.

In "scherzi del caldo" Andrea Bonella gioca coi "Racconti romani" di Alberto Moravia volgendoli in forma teatrale.



ANDREA BONELLA

Nato a Roma, formatosi al Teatro Stabile di Genova – da cui è uscito nel 2006 – inizia col teatro di prosa, lavorando, fra gli altri, con Marco Sciaccaluga, Enrico Maria Lamanna e nella compagnia di Giuliano Vasilicò; mentre partecipa agli sceneggiati radiofonici di Rai international, inizia con piccoli ruoli a muoversi nella fiction:(Distretto di polizia 9; Un medico in famiglia 6), nel cinema e nella pubblicità.

Nel 2014 riceve il premio come attore più votato dal pubblico al festival “Cineuphoria” di Lisbona, – ex aequo con Pierre Deladonchamps de Lo sconosciuto del lago – come protagonista nel cortometraggio sulla disabilità L’amore incompreso di Riccardo di Gerlando; il film Magia saracena di Vincenzo Stango, a cui prende parte, è proiettato al Festival del Cinema di Roma nella sezione “riflessi”; a ottobre di quest’anno lo abbiamo visto nei panni del Mike Bongiorno degli anni ’50 nella fiction Il paradiso delle signore 2 per la regia di Monica Vullo. ' Nel dicembre 2017 vince il premio "Vincenzo Crocitti" 'Scherzi del caldo', tratto da uno dei racconti romani di Alberto Moravia, è trasposto in dialetto romano ed è il lavoro messo in scena ciclicamente d'estate.



