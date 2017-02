Scenic Simpsons Night: l'expo all'Ex Dogana

Scenic Simpsons Night all'Ex Dogana. Un telefono, un sasso in giardino, l'interno di una casa, un paesaggio, un momento morto. Tutto quello che non siete riusciti a cogliere dalla golden era dei Simpsons (I-X stagione) esposto in 50 fermo immagine. Momenti apparentemente banali nella narrativa simpsoniana, ma soprendenti per bellezza dei colori e composizione, stampati, incorniciati, catalogati ed esposti in un grande expo sui muri della hall.

A seguire, party con PDD (I MOSTRI dj set), Live Karoke con i grandi classici dell'animazione mondiale, e ospiti speciali che saranno annunciati nei prossimi giorni.