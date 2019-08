ScenArte a Cesano, Isola Farnese e al Giardino degli Aranci

Dal 24 al 31 agosto 2019 la compagnia Abraxa Teatro, una delle cinque compagnie in Italia, finanziata dal Mibact per il Teatro di Strada, propone ScenArte. 25° Festival Internazionale del Teatro Urbano, ideato e diretto da Emilio Genazzini. L'iniziativa è parte del programma dell'Estate Romana promossa da Roma Capitale Assessorato alla Crescita culturale e realizzata in collaborazione con SIAE.



La venticinquesima edizione del Festival Internazionale del Teatro Urbano con il nuovo titolo di ScenArte vuole promuovere il teatro che possa dare risalto a un’arte in grado di creare aggregazione con un programma di attività diversificate in diversi territori.

La scelta è stata quella di prediligere e coinvolgere da protagoniste alcune zone periferiche di Roma, ricche di fascino come l’antico borgo di Isola Farnese e la zona di Cesano di Roma, accanto alla programmazione del Giardino degli Aranci, che ospita da diciannove anni con successo il festival organizzato da Abraxa.

Novità importante è la realizzazione nel festival del progetto “Sguardi dalla Capitale. Performance, Racconti e Immagini dai quindici municipi di Roma” a cura di Laboratorio Roma, una nuova rete di gruppi di teatro, promossa da Genazzini, con l’interessamento di Eugenio Barba dell’Odin Teatret, che produrrà ben 14 brevi performance, tutte opere originali di altrettanti gruppi e artisti, alle quali si uniranno 2 visite guidate del territorio di riferimento. Sguardi dalla Capitale, sarà in questo modo un’opera prima interamente dedicata a Roma. La rete” Laboratorio Roma”, è composta, oltre ad Abraxa Teatro, in ordine casuale da: Ygramul Teatro, Eleusis Teatro, Teatro Azione, Hilo Rojo (Spagna), Madrepora Teatro (Bologna), Labirion Officine Trasversali, Circomare Teatro, La Bottega dei Comici, TradirEfare, Metamorfosi Teatro, La Stazione dei Piccoli Artisti (Cerveteri), Dimitri D’Urbano, Danila Fruci.



Il festival prevede nove giorni di spettacoli, performance, laboratori, visite guidate, esposizioni e incontri. Ad Isola Farnese il 19 luglio la compagnia Abraxa Teatro, insieme ai rappresentanti delle associazioni: Communità Isola Farnese, Valorizziamo Veio, Proloco Massacesana e il Municipio Roma XV, hanno promosso un incontro pubblico come anteprima del festival ScenArte. Dall’incontro con queste associazioni del territorio sono nate le attività presenti nel programma della rassegna come le visite guidate, la mostra di pittori locali, le letture tratte dai libri scritti e pubblicati da Valorizziamo Veio, le esibizioni e l’insegnamento di danze e i laboratori per anziani. Anche gli spettacoli sono stati scelti e collocati nella specifica configurazione degli spazi urbani.



Spettacoli, performance e differenti iniziative multidisciplinari si svolgeranno nel borgo di Isola Farnese e a Cesano di Roma, dal 24 al 28 agosto e proseguiranno dal 29 al 31 agosto nel suggestivo Giardino degli Aranci. Bustric, attore di fama internazionale, proporrà il suo ultimo spettacolo dedicato a Pinocchio, Gloria Giacobini presenterà un divertente show sull’identità di genere e l’ambasciata indonesiana promuoverà uno spettacolo di teatro-danza balinese per la prima volta a Roma.

Abraxa Teatro presenterà nel festival la prima nazionale di Senza di Lui. La Leggenda di Don Chisciotte. Una messinscena originale tra i vincitori delle “nuove produzioni” dello spettacolo dal vivo della Regione Lazio.

La manifestazione, prevede oltre al teatro (presentato anch’esso in varie forme) anche appuntamenti di poesia, narrazione, musica e pittura dedicati al festival.



Il festival ha il patrocinio e il contributo dell’Ambasciata Indonesiana a Roma per realizzare lo spettacolo serale e il workshop sugli strumenti balinesi dedicato per bambini. Ultima ma importante collaborazione è quella che si realizzerà con la Fondazione della Finanza Etica, già vicina alle attività della compagnia.