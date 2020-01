Scavi e Mitreo di San Clemente

Entrare nella Basilica di San Clemente, piccolo gioiello poco conosciuto a Roma, rappresenta un cammino storico unico a Roma e nel Mondo, è una delle poche chiese che conserva nei sotterranei i livelli della basilica antica mirabilmente intatti!!

Affronteremo un viaggio nel tempo su tre distinti livelli, scendendo letteralmente nel ventre della storia. Lo strato più antico, di II sec d.C, dove sono stati trovati segni evidenti dell’incendio di Nerone del 64 d.C., poi scopriremo un Mitreo del III sec d.C.

Nel secondo livello del complesso si trova la basilica paleocristiana del XII sec. con rari e inestimabili affreschi originali del IX-XII sec. con la prima testimonianza di “bestemmie” scritte…in una chiesa! Per concludere la chiesa superiore si presenta come una particolare commistione tra arte medievale e arte settecentesca con la bellissima Cappella di Santa Caterina con un ciclo di storie della santa affrescate da Masolino da Panicale e Masaccio.



Appuntamento ore 15.00 in Via San Giovanni in Laterano, angolo Piazza di S. Clemente (due passi dal Colosseo).

Cercare Bandiera/cartellina viola logo Roma Caput Tour



Durata Visita Guidata 2 ore circa (Scavi sotterranei + Basilica superiore)

Costo Visita Guidata € 10.00 adulti, € 5.00 bambini (5-13 anni), € 2.00 noleggio auricolari (se il gruppo super la 20 persone)



Costo Ingresso Scavi S. Clemente (Mitreo/Basilica paleocristiana)

€ 10.00 adulti

€ 5.00 studenti fino a 26 anni (con tessera studenti)

€ 0.00 bambini/ragazzi 0-16 anni



Prenotazioni obbligatorie scrivendo alla mail info@romacaputour.it o sms al 0039 333 4854287 indicando Titolo della visita, nome, cognome, numero dei partecipanti, recapito telefonico, e-mail di riferimento.