Scavi di Ostia Antica (Ingresso gratuito)

Intera giornata dedicata alla visita di Ostia Antica con gli occhi di un cittadino romano dell'età imperiale. Seguendo i suoi spostamenti e le sue abitudini quotidiane avremo modo di ricostruire tutti gli aspetti della vita di un ostiense all'interno degli scenari originali: visiteremo i templi e il foro, il teatro e le terme, i magazzini e la necropoli, le botteghe e la caserma dei vigili, le case d'affitto popolari e le ville aristocratiche, i mitrei e i santuari delle religioni orientali. Le attività lavorative e gli svaghi degli antichi ci guideranno attraverso gli scavi in modo da ricostruire il modo di vivere, di abitare, di lavorare, di mangiare e di trascorrere il tempo libero degli antichi ostiensi. Informazioni utili Appuntamento: ore 9 piazzale Ostiense (binario 1 del trenino per Ostia all'interno della stazione) Si raccomanda massima puntualità perchè il treno parte alle 9,15 Appuntamento sul posto: 10 ad Ostia Antica davanti alla biglietteria Quota di partecipazione: 13€ + tessera Altair 2017 (€5) Ingresso gratuito Si consiglia: pranzo al sacco e scarpe comode Rientro a Roma previsto per le ore 17 circa Guida: Luca Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair