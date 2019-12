scavalcailmuretto, Poetry Performance di Simone Baggia

Sabato 21 dicembre alle ore 18, il poliedrico artista Simone Baggia, poeta e musicista, in occasione dell'uscita del suo libro "L'abitudine è un muretto a secco che puoi scavalcare" (edito da Chance Edizioni) si esibirà a La Chanceria, recitando e allietando il pubblico con una performance inusuale e imprevedibile.



Provocatore dalle riflessioni profonde, Baggia riesce ad alternare magistralmente e tenere in perfetto equilibrio momenti di divertimento e sarcasmo ad altri di filosofica accusa, esprimendo la rabbia e il disagio verso una società che opprime espressività e arte.



Gli stati d'animo che si alternano nella sua raccolta poetica sono il ventaglio di situazioni emotive che senza prendersi eccessivamente sul serio, vive oggi un trentenne figlio di un mondo a cui non sente di appartenere, e #scavalcailmuretto è il grido goliardico e l'unico sensato che vuole lanciare con la sua arte.



Nel contesto della libreria resiliente La Chanceria, un'ora e mezza imperdibile per scoprire un libro e un artista che sa far divertire e riflettere allo stesso modo,



L'evento è organizzato da Chance Edizioni, dinamica e propositiva casa editrice di Roma, che si sta distinguendo per la sua attenzione all'introspezione che sfocia in una ricca proposta di narrativa emotiva e la collana #Assaltipoetici dedicata alla poesia.