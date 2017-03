"Non mi è mai interessato fare foto come copie della realtà, ma esprimermi creativamente ed artisticamente: la fotografia è comunicazione e può essere anche arte". In questo sintetico pensiero è racchiusa l'essenza della recente produzione artistica di Fabrizio Gamberoni. Oltre trent'anni di professione nell' Adversiting, Grafica, Marketing, Editing e Web Design; grossi marchi internazionali nel suo portfolio, Pirella-Göettsche, Saatchi & Saatchi, MVL Partners, per citarne solo alcuni. Oggi Fabrizio Gamberoni è un professionista freelance del settore, e presenta a Roma, presso la Galleria Spazio40, la prima mostra personale, per la quale sono stati selezionati 26 lavori di digit_art della sua recente produzione, prevalentemente a tema architettonico. Partendo da uno dei tanti scatti che costituiscono il suo immenso archivio professionale, Fabrizio Gamberoni si pone una domanda : "Chissà come sarebbe se...?" e con l'utilizzo del computer modifica l'immagine, ne stravolge i colori, aggiunge e toglie tratti ed effetti, fino a raggiungere un prodotto finale assolutamente originale, personale ed esclusivo. E con semplicità ed umiltà lo sottopone al giudizio del pubblico. SCATTI D'IMMAGINAZIONE Personale di Fabrizio Gamberoni 6 - 9 aprile 2017 Vernissage venerdi 7 aprile - ore 19.00 SPAZIO40 GALLERIA Via dell'Arco di S. Calisto 40 - Roma Info 349.1654628 www.spazio40galleria.it