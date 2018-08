Scarlett in concerto al The Yellow Bar

Giovedì 6 settembre ore 22.30 gli Scarlett saranno live a Roma al The Yellow Bar in Via Palestro, 40, zona San Lorenzo.



Scarlett è un trio composto da Lorenzo Pagni, Diego Ruschena e Mattia Salvadori, giovanissimi musicisti ma con esperienze pluriennali su palchi nazionali ed internazionali.

Il progetto nasce in seno alla black music, con rivisitazione di brani classici di Sam Cooke, Ray Charles, Otis Redding e altri, per poi evolversi nella ricerca di sonorità moderne, più vicine all'hip hop e al new soul.

Il trio, sin dai primi giorni di prove, sta componendo un repertorio di inediti per la preparazione di un primo disco.

Il set prevede la voce e la chitarra acustica di Lorenzo Pagni, la chitarra, il basso e la drum machine di Diego Ruschena e la tromba di Mattia Salvadori.



Info: https://mmmboppromo.wordpress.com/scarlett

Facebook: https://www.facebook.com/scarlettmusic2018

Instagram: https://www.instagram.com/scarlettmusic2018