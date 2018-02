SCARBURATI TILL LATE ALLNIGHTER

Live on stage "Partime Lovers”

Sabato 3 marzo ore 22

Traffic Live Club, via Prenestina 23



Traffic Live Club & Scarburati Scooter Club Roma, con la partecipazione di Blag Brewing, presentano sabato 3 marzo al Traffic Live Club, via Prenestina 23, a partire dalle ore 22: "Scarburati Till Late Allnighter"

Un party infuocato, dedicato agli amanti degli scooter d'epoca, della buona musica e della birra. La notte si aprirà con il live on stage dei "Partime Lovers”.

La band romana riscopre il sound della Motown e della Stax records, suonando classici e rarità della storia del Soul e del Northern Soul.

Il gruppo inizia a formarsi nel 2015 dall'incontro di musicisti provenienti da altri progetti, nel 2016 si consolida la formazione definitiva e iniziano nella capitale una serie di live travolgenti, grazie ad un pubblico sempre caloroso e soprattutto ballerino. I Partime Lovers sono ormai una realtà consolidata nel panorama musicale capitolino, e in attesa dell'uscita del loro nuovo disco, vi scalderanno l'anima e inizieranno a farvi muovere in quella che sarà una serata di danze scatenate.

A seguire “Scarburati Till Late Allnighter": un lungo Dj set 100% vinile by Scarburati DJs team Marco Dall'Asta, Andrea Cignoni, HornyMonkey Wee Lord e Freddy Rollin'Sound che proporranno Northern Soul, Modern Soul, Latin Soul, Ska, Boss Sound & Rare Groovies. Durante la serata sarà presentata ufficialmente "Arcade", la nuova american pale ale del birrificio romano Blag Brewing.

Saranno inoltre presenti banchetti di dischi, vestiti ed accessori vintage + un parcheggio interno per gli scooter. (free shot di benvenuto per chi si presenterà con una Vespa o una Lambretta)