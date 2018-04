Torna sabato 5 maggio al Traffic Live Club, via Prenestina 23, il Scarburati Till Late Allnighter a partire dalle ore 21 con happy hour e shot di benvenuto per chi arriverà al club in Vespa o Lambretta.

Un party infuocato fino al mattino dedicato agli amanti degli scooter d'epoca, della buona musica e della birra artigianale.

Durante la lunga notte si esibiranno per la prima volta sul palco del Traffic "The Soul Buddies", band abruzzese formata da 7 musicisti che condividono una lunga esperienza musicale nell’ambito del soul. Il gruppo nasce alla fine del 2011 ispirato dal desiderio di rispolverare il sound e l’emozione della musica che ha conquistato le radio americane negli anni ’50 e ’60; e propone sia successi intramontabili di quel periodo magico, sia brani originali composti e arrangiati da loro stessi.

Dal momento della loro formazione, i Soul Buddies sono riusciti in poco tempo a farsi notare, venendo invitati a suonare in importanti festival di settore, tra cui Porretta Soul Festival, Blues in Town di Policoro, Festival Blues Città di Brindisi, Spiagge Soul Festival di Ravenna, ed hanno suonato in innumerevoli locali e club sparsi per la Penisola.

Recentemente il gruppo si è arricchito della figura travolgente e della voce calda e potente di Marianna D’Amario come cantante solista e di Fabrizio Ginoble al pianoforte ed Hammond.

Prima e dopo lo show, selezioni Northern Soul, Modern Soul, Philly Sound, Ska & Scooterist Sound 60's, 70's, a cura dei Dj Scarburati Scooter Club: Marco Dall'Asta, Hornymonkey Wee Lord e Freddy Rollin'sound. Insieme a loro tre guest djs: Marco Pantano e dalla Toscana King Andy e Mr Marello.

Anche questa volta, il tutto sarà ulteriormente arricchito dalla collaborazione di alcune realtà romane. ; a cominciare dal birrificio Blag Brewing, che presenterà una nuova birra preparata per l'occasione. Ghost Record Store allestirà il banchetto di dischi rigorosamente in vinile, mentre il guru del vintage Corrado Mancini di Retrospective Vintagewear, farà brillare gli occhi col suo stand di vestiti ed accessori 60s&70s.



Sabato 5 maggio dalle ore 21 alle ore 5

Ingresso 5 euro

Traffic Live Club, via Prenestina 23