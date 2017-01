Scala Santa, Sancta Sanctorum e i sotterranei

Visita al Complesso della Scala Santa con la meravigliosa Cappella del Sancta Sanctorum che racchiude l'icona con l'immagine acheropita del Redentore, impreziosita da un ciclo di mirabili affreschi. Inoltre grazie ad un permesso speciale, visiteremo parte dell'area sotterranea situata sotto la cappella del Sancta Sanctorum con i resti del Patriarchio ed affreschi dell'antica residenza papale lateranense, la torre di Zaccaria, lo splendido giardino e per concludere un panorama mozzafiato sulla basilica! Informazioni utili Appuntamento: ore 15,45 all'ingresso Scala Santa (Piazza S.Giovanni in Laterano) - Si raccomanda massima puntualità! Quota di partecipazione: 10€ + Tessera Altair 2017(€5) Biglietto: €5 Visita a numero chiuso Per partecipare è necessaria la prenotazione: - in segreteria Tel 068100805 (dal lun al ven 14,30 - 18,30 e il sab 10-13) - tramite info@associazionealtair.it (aspettando una nostra conferma); - altrimenti si puo prenotare tramite SMS o WhatsApp al 3274296323,indicando nome, cognome, e-mail ed iniziativa e aspettando una nostra conferma. La prenotazione è importante per essere avvertiti in caso di variazioni. Associazione Altair Viale Tirreno, 187/Sc.8 • 00141 Roma www.visite-guidate-roma.it www.associazionealtair.it Seguici su Facebook: associazionealtair