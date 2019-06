Scacco al Re di Mimmo Paoloni

Inaugura venerdì 5 luglio 2019, presso Spazio 40 Galleria d'arte di Roma, la Personale dell' Artista Mimmo Paoloni dal titolo “Scacco al Re”, a cura di Federica Fabrizi. Paoloni, originario della Tuscia, ma romano di adozione, si accosta all'arte sin dagli anni '60, maturando nel tempo esperienze che lo accosteranno di volta in volta al surrealismo, alla PopArt ed in ultimo all'espressionismo contemporaneo.

In mostra verranno presentate sette opere della più recente produzione; il gioco degli scacchi, elemento iconografico ricorrente nelle in mostra, risulta quasi essere, per Paoloni, la metafora della vita. “La vita è come una grande partita di scacchi”, ama ripetere. E il pensiero dell'artista dà il titolo anche al testo di presentazione dell'evento, firmato dalla curatrice Federica Fabrizi.

La mostra sarà visitabile fino all' 11 luglio 2019.