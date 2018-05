Scacchi in Tour all'oratorio salesiano Pio XI

Il gruppo “Scacchi in Tour” nasce con lo scopo di condividere e divulgare il gioco degli scacchi, coinvolgendo chiunque abbia voglia di conoscere e/o approfondire la passione per il nobil giuoco. E’ risaputo che gli scacchi sono considerati uno strumento pedagogico utile al miglioramento delle capacità di apprendimento dei ragazzi e formativo della loro personalità e allo stesso tempo, rappresentano un’intensa palestra per la mente per chi non essendo più un ragazzo, vuole ritardare il decadimento cognitivo e prevenire l’invecchiamento cerebrale soprattutto in età avanzata. Proprio per questi motivi, attraverso una serie di iniziative che si svolgeranno sul territorio di Roma e dei Catelli Romani, “Scacchi in Tour” in collaborazione con l’Associazione culturale “Figli della Laga”, nata a seguito del terremoto del 2016 allo scopo di raccogliere fondi per aiutare la risalita economica delle popolazioni abruzzesi del Comune di Crognaleto vittime del sisma, condividerà la loro attività ludica, all’insegna del fair-play e alimentata da sani principi sportivo-agonistici, con chiunque dai bambini ai più grandi, abbia voglia di imparare o perfezionare il gioco degli scacchi.

Sabato 26 giugno alle ore 17:00 Scacchi in Tour sarà presente all'oratorio della Basilica di Santa Maria Ausiliatrice e darà a tutti la possiblità di:

- giocare con una scacchiera di 5 metri con pezzi giganti;

- sfidare la campionessa italiana di scacchi Giusy Parrino in una partita simultanea contro più avversari contemporaneamente, ciascuno dei quali disporrà di una propria scacchiera;

- apprendere lezioni di gioco di qualunque livello oppure migliorare la propria tecnica giocando contro uno dei membri di Scacchi in Tour.

Gallery