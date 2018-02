Sbandata romana delle street band

Una grande festa per celebrare le bande di strada, che da sempre animano le vie e le piazze delle città, portando allegria e colore: questa è la Sbandata, un’iniziativa organizzata dalla Titubanda che dal 2000 si svolge annualmente in diverse città.



Per sostenere l’iniziativa, è attiva sulla piattaforma Produzioni dal Basso una campagna di crowdfunding che ha l’obiettivo di raccogliere 10.000 euro, fondi destinati a garantire che questo evento possa svolgersi al meglio e ripetersi per gli anni futuri.



Dopo essere approdata a Milano, Bologna, Firenze, Roma, Parigi, Brest, Monaco, Graz ed anche oltreoceano con l’Honk Festival che si tiene a Sommerville, New York e Rio de Janeiro, quest’anno tocca a Roma: dal 29 giugno al 1 luglio 2018, le bande percorreranno le strade della Capitale, per celebrare con gioia questo evento unico al mondo.



Quest’anno, infatti, la Sbandata sarà ancora più speciale, perché l’edizione del 2018 coincide con il ventesimo compleanno della Titubanda, che vuole festeggiare questo importante traguardo organizzando l’evento al meglio. Essendo autofinanziata, la manifestazione ha bisogno non solo di essere promossa ma anche di ricevere un buon supporto economico affinché ogni dettaglio sia perfetto.



La Sbandata è un evento che non ha il solo obiettivo di puntare i riflettori sulle bande di strada: nei giorni di festa, infatti, le bande invadono le piazze e le strade al fine di creare una socializzazione non stereotipata e soprattutto senza barriere! L’abolizione di ogni elemento di separazione tra musicisti e spettatori crea un’interazione unica, un’alchimia travolgente, fatta di spontaneità e calore umano.



La Sbandata è anche un momento di confronto tra le bande, diverse per formazione ed esperienze, ma che condividono valori, battaglie, utopie e che si esprimono attraverso il linguaggio della musica, strumento formidabile di lotta e di protesta, di impegno sociale e di socializzazione.