Sbanco & Friends, appuntamento con Marzia Buzzanca

Sbanco & Friends torna con un nuovo appuntamento, domenica 17 marzo. Questa volta, la pizzeria di Stefano Callegari e Marco Pucciotti ospiterà Marzia Buzzanca.

Si tratta della quinta cena-evento della rassegna 'Sbanco & Friends' che accompagnerà i clienti fino a luglio 2019.

Sbanco & Friends con Marzia Buzzanca

In questa occasione sono tre i motivi per festeggiare:

Prima di tutto la presenza di Marzia Buzzanca, professionista straordinaria, donna forte, tenace e sempre sorridente. Un esempio di come intendere il lavoro e renderlo un motivo di gioia quotidiana. Di lei si dice: "Gli occhi di Marzia Buzzanca parlano più di mille parole. Concentrano l’energia esplosiva di una donna con coraggio da vendere. Si accendono quando parla di impasto e lievito madre. [...] Ed è così che Marzia crea le sue meravigliose pizze, immaginandole nel silenzio della sua mente, in un lampo di genio indomabile. Sommelier, donna di sala con un occhio sempre in cucina, nel 2010, in seguito al terremoto dell’Aquila, ha l’urgenza di imparare a sfornare pizze per la riapertura di Percorsi di Gusto e, sotto la supervisione di Simone Padoan, si sporca per la prima volta le mani con la farina e il lievito. Nasce un amore, una passione, un impegno costante e la figura della donna pizzaiola, quella che raccoglie consensi e riconoscimenti in un mondo tutto maschile".

Poi la scelta di far coincidere la presenza di Marzia Buzzanca con la data in cui celebrare il compleanno di Sbanco. Quindi, oltre al menu speciale, saranno ordinabili le pizze "classiche", quelle che hanno fatto la storia di Sbanco e che vi faranno compagnia ancora per qualche tempo;

Terzo e ultimo motivo per festeggiare: il 17 marzo è San Patrizio. Quindi pronti a boccali, pinte, spine, tap list dedicata.

Il menu di Sbanco & Friends con Marzia Buzzanca

Tanto Abruzzo e un pizzico di Sardegna nel menù previsto per domenica 17 marzo:

- Arancino aquilano

- Crostone di pane fatto in casa con pomodoro, burrata e rucola

- Supplì con pecora alla Callara

- Pizzetta fritta con la mortadella

- "Pizza è Togo" dedicata alla Sardegna: mozzarella, pecorino, crema di fave, salsa al mirto, patate al coppo

- "Pizza Jotta": scamorza affumicata, patate, alici, timo e pangrattato tostato

- "Pizza Ruota d’Oro": fiordilatte, insalatina con pollo allo zafferano, pomodori secchi, scaglie di mandorle e liquirizia

- Namelaka al cioccolato fondente Amedei, crema di frutti rossi e granella di pistacchio

Prenotazioni: 06 789318 dalle ore 17:30 in poi