SaxoChristmas, concerto di Natale al Museo del Saxofono

Sabato 21 dicembre, nelle sale del Museo del Saxofono, avrà luogo il più atteso dei concerti per omaggiare lo strumento Re del Museo, il saxofono, nelle sue più svariate metamorfosi…

Concerto di Natale al Museo del Sax

Si tratta dell’evento clou della prima stagione di concerti organizzati per celebrare questa location unica al mondo, che vedrà protagonista il direttore del Museo e più grande collezionista di sax al mondo, Attilio Berni, insieme al Coro ConCorde diretto dall’artista norvegese Nina Pedersen: un fascinoso connubio tra voci ed ance attraverso i classici del jazz classico e gli standard natalizi più famosi in un percorso ricco di musiche, storie ed incredibili saxofoni per raccontare la storia dello strumento divenuto l’icona multiforme del Novecento. Berni si cimenterà con alcuni dei più rari ed inusuali strumenti della Collezione del Museo: dal piccolissimo sax soprillo di soli 30cm al gigantesco contrabasso Orsi di oltre 2mt., dal Grafton Plastic di Charlie Parker al mitico Conn O-Sax, dal tarogato basso al sax tenore con due campane, dai saxofoni a coulisse agli strumenti dell’inventore dello strumento Monsieur Adolphe Sax….

Cittadini, musicisti ed appassionati potranno così visitare il Museo straordinariamente aperto anche di sera. Un’iniziativa tesa a promuovere ed avvicinare giovani, appassionati e cittadini alla musica dal vivo, con particolare riguardo verso il saxofono e gli strumenti a fiato.

ATTILIO BERNI

Saxofonista, clarinettista, storico e collezionista. Diplomato in clarinetto è stato allievo di Claudio Fasoli e di Vincenzo Mariozzi. È membro onorario dell’Association des Collectionneurs d’Instruments à Vent di Parigi e testimonial delle fabbriche EPPELSHEIM (Germania), J’ELLE STAINER (Brasile), LABJAZZ (Svizzera) e HSM-MASTERPIECES (Inghilterra).

Ha organizzato mostre e conferenze sul saxofono nei Conservatori di Musica di Roma, L'Aquila, Bari ed Avellino e al Salone della Musica Classica e Jazz di Ferrara, nella Sala Anselmi di Viterbo, a Perugia Classico, al Museo degli strumenti musicali di Berlino, alle Scuderie Aldobrandini di Frascati, a Palazzo Valentini di Roma, nella Chiesa del Carmine ad Avelino, per il 5° World Saxophone Congress a Bangcok, al Jazzt di Collescipoli, all’Accademia delle Belle Arti di Lecce, al Castello Reale di Moncalieri, al Festival Musica e poesia nel jazz di Cagliari, a Musica Antiquaria a Cesena, al MIM di Bruxelles ed al World Saxophone Congress di Zagabria.

Molteplici le collaborazioni cinematografiche e televisive come consulente musicale tra le quali: “La leggenda del pianista sull’oceano” di G. Tornatore, “The Talented Mr. Ripley” di A. Minghella, “The Blue River” di P. Scharnk, “The Gangs of New York” di M. Scorsese, “Speciali” televisivi sugli strumenti musicali vintage e la propria collezione prodotti per La7, Jazz Channel, Canale5, Italia 1, Rete4 e RAI.

Con vari ensemble si è esibito in alcuni dei teatri più prestigiosi italiani ed europei: MIM Theatre di Bruxelles (Belgio), Potsdam (Germania), Valladolid (Spagna), Opéra di Bordeaux, Abbazia di St. Michel en Thierache (Francia), Casa del Jazz, Auditorium della Conciliazione, Parco Auditorium della Musica (Italia), Teatro Lisinski di Zagabria (Croazia).

SaxoChristmas, tutte le info

Swing e classici natalizi:

ATTILIO BERNI (saxofoni), ALESSANDRO CRISPOLTI (pianoforte), CHRISTIAN ANTINOZZI (contrabbasso), ALFREDO ROMEO (batteria).

Coro ConCorde diretto da NINA PEDERSEN

Prima del concerto gli ospiti potranno godere di un buffet di intrattenimento.

Biglietto concerto: €10,00 - Buffet d’intrattenimento: €5,00

Prevendita su https://www.liveticket.it/museodelsaxofono