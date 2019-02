Saverio Raimondo Live show al WeGil

Co.Ro. – voci Comiche Romane chiude in bellezza venerdì 1° marzo con il Live Show al WeGil di Saverio Raimondo, comico tra i più apprezzati della scena contemporanea. Dopo tre appuntamenti tutti sold out, l’edizione zero del festival ideato da Univers e Tamago per la direzione artistica di Edoardo Ferrario e Cecilia Attanasio giunge al termine con la certezza di aver ricevuto una risposta più che positiva da parte della Capitale.



Saverio Raimondo è stato definito un “satiro dei tempi odierni”. Humour surreale, comicità demenziale, paradossi e oscenità, uno stile tipicamente americano: sono questi gli ingredienti che l’hanno portato al successo, grazie anche alle collaborazioni con Serena Dandini e i fratelli Sabina, Caterina e Corrado Guzzanti in diversi dei loro programmi televisivi.



Nel 2018 Saverio Raimondo ha pubblicato il suo primo libro "Stiamo Calmi - Come ho imparato a non preoccuparmi e ad amare l'ansia" edito da Feltrinelli, di cui parlerà, fra le altre cose, durante l’intervista condotta da Edoardo Ferrario nel PostShow della serata. Un appuntamento quello del PostShow ad oggi molto apprezzato e partecipato dal pubblico, vera carta vincente di questo inedito festival sulla nuova comicità romana.



L’evento è stato selezionato attraverso un avviso pubblico dalla Regione Lazio ed è organizzato da Univers e Tamago con il supporto di LAZIOcrea all'interno di WEGIL.



Venerdì 1° marzo 2019

Ore 21: Spettacolo di stand up di Saverio Raimondo.

Ore 22.30: Post Show di Edoardo Ferrario con Saverio Raimondo.

Ore 20 - 24: Street food romano a cura de Il Gianfornaio.



INFO:

www.corofestival.it



PREVENDITE:

https://www.liveticket.it/corofestival/saverioraimondo

Ingresso allo spettacolo € 12



DOVE:

WEGIL, Largo Ascianghi 5, Roma

www.wegil.it

info@wegil.it