Sabato 14 Ottobre 2017 presso il Cotton Club : Saverio Martucci canta Luigi Tenco

50 anni della scomparsa del grande Tenco



Saverio, cantante polistrumentista, viene definito dalla critica istinto e fame: la fame di cercare risposte melodiche a domande fondamentali e l’istinto che detta soluzioni crude e senza filtro. La sua innata musicalità è stata coltivata attraverso l’esperienza sul campo e lo studio accademico in conservatorio del pianoforte classico e jazz. Tutto ciò ha fatto maturare in lui un gusto eclettico per tutti i generi e gli stili musicali, disseminati nei suoi lavori. La voce intensa, tenorile, dall’estensione ampia, ma allo stesso tempo calda e di carattere, gli permette di interpretare storie diverse tenute insieme da un’unica trama, come le diverse immagini di una sola anima, con i suoi colori, i pensieri, slanci e comunque la voglia di vivere e di amare.



Cotton Club

via bellinzona, 2 (angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

0685352527



ingresso €10



Line up :

SAVERIO MARTUCCI VOCE/PIANO

MICHELE TELEGRAMMA CHITARRA

CARMINE FACCHIANO BASSO

PASQUALE RENNA BATTERIA

NICO MARTUCCI FISARMONICA

con la partecipazione speciale di ANDREA RIZZOLI