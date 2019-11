Mostra: Antonio Finelli presenta Saverio Galano – La città ideale e la società contemporanea

Artisti: Antonio Finelli, Saverio Galano

Durata Mostre: 6 Dicembre 2019 – 8 Dicembre 2019

Luogo: Medina Roma - Via Angelo Poliziano 32, 34, 36 00184 - Roma

Sito web: www.medinaroma.com Email: info@medinaroma.com Tel. +39 06 96030764

Apertura al pubblico: 6 Dicembre 19-21; 7 Dicembre 18-21; 8 Dicembre 16-20



Dal 6 all’8 Dicembre presso gli spazi Medina Roma la mostra Antonio Finelli presenta Saverio Galano – La città ideale e la società contemporanea, che è parte della programmazione della Biennale MArteLive 2019 nell'ambito del progetto speciale Open Gallery.

Due pittori estremamente diversi a confronto: da una parte la città ideale di Finelli dove tutto appare emblematico ed utopico e dove l’uomo non esiste, dall’altra parte il giovane Galano che rappresenta una società dove il silenzio interiore appare l’unica via di uscita dal caos che circonda l’uomo.

“Antonio Finelli dipinge la città di Roma con la spontanea freschezza di un bambino meticoloso e sapiente” (dal testo di Duccio Trombadori per la personale “La luce di Roma” del 2019 presso Medina ArtGallery&ConceptSpace). Lanscape modellati su prospettive ravvicinate e consolidate che collegano Giotto e le grandi scuole novecentesche (da Hopper a De Chirico). Un flavour che viene “catartizzato” in utopie che sembrano essere ormai liberate da ogni negatività. Una pittura immediata, costruita attraverso una modulazione magnetica di luci e colori, da cui trapela un effetto di “scena sospesa” che suggerisce un paradigma dove ogni elemento è potenziale luogo di drammi vissuti che non abitano più qui.

Nella pittura di Saverio Galano è invece l’uomo ad essere al centro della ricerca artistica. Un uomo divenuto “sagoma” che vive immerso in uno spazio anonimo e senza tempo. L’uomo di Galano è incapace di comunicare: egli vive circondato da simboli e frasi no-sense, si lascia sopraffare passivamente da tutto ciò che lo circonda. Attraverso questi elementi il pittore esprime il disagio della società contemporanea in cui, secondo la sua visione, tutti diventano “partecipi” di una vita che non gli appartiene e vivono rinchiusi nel vuoto e nel silenzio che è dentro ognuno di loro.