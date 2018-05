Satyrus: il premium temporary bar nel bosco urbano

La primavera bacia l'estate e il sole splende alto sulla Valle Giulia. Proprio lì sulla scalinata monumentale alle Belle Arti prende vita il Ninfeo di Satyrus: un premium temporary bar che farà nelle notti stellate il suo sogno.

Un bosco urbano nascosto tra le note di un tempo perduto dove la voluttà notturna sarà la più piacevole delle scoperte.

Il Ninfeo di Satyrus aprirà il 1 giugno 2018

Live Mikely Family Band (big jazz bang)- 21.30

Dj set: Dumfound & Victor Martini & Tiger Jazz

Flowers Cocktails by Sard Wonder Beverage Specialist

Dance acts

Performance by Giuditta Sin e le Ninfe

Live Music every nights

Djset every nights

Free entry - Free love