Saturday Night Garden | Linea Sottile live in "Tutto Ligabue"

Con l'arrivo della bella stagione riapre il giardino incantato del MILLE 13 BISTRÒ, protagonista ogni sabato di una serata speciale tra arte e musica.



Un appuntamento fisso ogni sabato, con ospiti d'eccezione e proposte culinarie particolari per vivere al meglio un weekend di charme, tra le luci del centro di Roma e le atmosfere familiari del Mille 13 Bistrò.



Sabato 2 giugno in programma una grande serata in onore di Ligabue: alle 21 via con l'esibizione unplugged dei Linea Sottile