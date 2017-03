Il pluridecorato dj Nipponico Satoshi Tomie suonerà nel Club Room 26 sabato 11 Marzo 2017. Dal 1989 la sua carriera è in continua ascesa, data in cui incise il famoso brano Tears, con la collaborazione di due icone della musica EDM: David Morales e Frankie Knukels. Per ingresso ridotto e prenotazione privè 3404987255