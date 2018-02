Sarah Dietrich feat. The Niro al Contestaccio

Dalla lirica alla musica sperimentale passando per il folk più viscerale, il percorso di Sarah Dietrich è stato ricco di esperienze, collaborazioni e contaminazioni che confluiscono oggi in un profilo maturo, definito e personale. Un pop raffinato dalle venature malinconiche, una voce eterea che si muove agilmente in un’atmosfera quasi retrò, uno sguardo intenso e sognante che vi rapirà dal primo ascolto.



Continua il tour di Sarah Dietrich che presenta dal vivo l’album d’esordio “Una storia mia”; una serie di concerti in acustico per far conoscere nella dimensione più intima ed essenziale il frutto del lavoro in studio insieme con il produttore artistico Davide Combusti (The Niro) e con il compositore Michele Braga.



“UNA STORIA MIA” è il titolo del primo album da solista di Sarah Dietrich, uscito il 31 marzo scorso, un viaggio di otto canzoni alla riscoperta della propria identità. La donna di cui parla la Dietrich cerca una nuova consapevolezza, un diverso rapporto con il mondo e l’irrazionale, supera gli stereotipi e gli schemi e teme più i sentimenti.



Sarah Dietrich nasce a Roma e sin da adolescente intraprende lo studio del canto (lirico e leggero), con approfondimenti nel corso degli anni sulla ricerca e la sperimentazione vocale.

Autrice e compositrice di alcune colonne sonore per il cinema, dal 2009 collabora come cantante negli Ardecore, gruppo pop folk in cui reinterpreta brani antichi della tradizione romanesca.

Tra i vari riconoscimenti gli Ardecore vincono anche la “targa Tenco” come migliore opera prima; nel 2010 esce “San Cadoco” il terzo lavoro degli Ardecore, un album doppio, che la vede protagonista.

Insieme con la band Sarah Dietrich gira l’Italia, tra locali e festival.

Nel 2011 incontra David Tibet, leader di uno storico gruppo folk inglese, i Current 93, e farà insieme a loro , in qualità di cantante ospite, diversi concerti in Inghilterra e in Italia.

Sempre nel 2011 consegue il diploma inferiore di canto lirico presso il Conservatorio di musica classica “Alfredo Casella” de L’Aquila.

Nella seconda metà del 2014 si interrompe la collaborazione con gli Ardecore ed inizia un nuovo percorso solista con la produzione artistica di Davide Combusti (in arte The Niro) e Michele Braga.

Dopo un anno di lavoro in sinergia con Davide Combusti (in arte The Niro) e con la collaborazione di Michele Braga, da Febbraio 2016 verranno presentati in anteprima dal vivo i brani realizzati in studio che faranno parte di un ep di prossima pubblicazione.

Nello stesso anno ha partecipato a XFactor 10.

Il 31 Marzo del 2017 esce 'Una storia mia' [Modern Life - Audioglobe] primo album solista.