Sapori segreti: enogastronomia, turismo ed innovazione protagonisti al Palazzo dei Congressi

Sapori segreti, tre giorni dedicati al cibo, al turismo e all'innovazione sono in arrivo al Palazzo dei Congressi. Dal 30 novembre al 2 dicembre, Roma dedica uno spazio importante al made in Italy, un evento prestigioso per la rivalutazione dei pubblici esercizi.

Sapori Segreti si propone come un’occasione unica d’incontro tra esercenti, produttori, politica, amministratori locali, nazionali, internazionali e opinion leader, arricchito da momenti di formazione, ludici e di sviluppo del network.

L’obiettivo principale di SAPORI SEGRETI è coinvolgere in modo trasversale l’intera filiera dei pubblici esercizi in un grande evento di portata nazionale in grado di attrarre, oltre agli operatori del settore, anche un pubblico generico.

L'evento si rivolge ad un parterre di stakeholder ampio e articolato:

Pubblici Esercizi

Enti di Promozione e Sviluppo del Turismo

Specialisti dell’Alimentazione

Aziende Produttrici

Buyer

Opinion Leader

Network e Media

Consumatori

Ambasciate Estere

Associazioni di Categoria

Antiche Botteghe

Filiera Agroalimentare

Ricettività Alberghiera

Consorzi

