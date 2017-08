Sapori di Mare a Sperlonga. La manifestazione dedicata al pesce azzurro arriva alla sua 14esima edizione in una veste rinnovata. Focus sulla produzione ittica locale e nazionale, con degustazioni e percorsi enogastronomici incastonati in una cornice espositiva con le migliori aziende del settore e il contributo delle istituzioni locali, provinciali e regionali.

Sapori di Mare si terrà a Sperlonga dal 7 al 10 settembre. Degustazioni, laboratori su eccellenze ittiche locali e nazionali, presentazione libri su temi “mare” e “alimentazione”, musica e spettacoli dal vivo.

Il villaggio di Sapori di Mare

“Sapori di Mare” rappresenta un momento speciale per chi ricerca enogastronomia, eccellenze ittiche ed agroalimentari locali, e cultura del mare, il tutto racchiuso in un percorso vero e proprio che da piazza Fontana raggiunge la Torre Truglia (vero simbolo visivo di Sperlonga).

In piazza Fontana verrà concentrato il meglio della produzione locale in fatto di prodotti ittici (con un occhio particolare al pesce azzurro), presìdi regionali e nazionali Slow Food, produttori artigiani ed enti locali di conservazione e tutela del territorio.

Un piccolo palco farà da attrazione centrale per degustazioni, laboratori e show cooking, per mettere in risalto le eccellenze ittiche locali con i prodotti dell’entroterra.

Il percorso su via del Porto e largo Torre Truglia farà da corollario speciale alla manifestazione, con l’esposizione di aziende di artigianato locale, prodotti dell’agro pontino e dell’entroterra laziale, insieme a piccoli oggetti e curiosità sempre inerenti il mondo del mare con isuoi colori e le sue emozioni.

Pesce Azzurro protagonista a Sapori di Mare

Fin dalla sua prima edizione, “Sapori di mare” si è sempre distinta come unica manifestazione nel lazio con al centro il pesce azzurro e le eccellenze ittiche ed enogastronomiche locali. Supportata dalla regione Lazio e dall’Arsial, “Sapori di mare” ha da sempre rappresentato un momento di approfondimento culturale e turistico sui temi della conservazione e sostenibilità dell’ecosistema marino locale, e sulla valorizzazione delle varietà di pesce azzurro, specie ittica da sempre appellata con l’aggettivo “povero”, ma in realtà ricchissimo di proprietà ed elementi positivi che hanno fatto da base alla dieta mediterranea così come la conosciamo oggi e famosa in tutto il mondo.

Durante i giorni della manifestazione dunque il pesce azzurro sarà come sempre il protagonista degli eventi quali degustazioni guidate e laboratori di abbinamento e approfondimento, quest’anno organizzati e diretti da Slow Food Lazio.

Spettacoli a Sapori di Mare

L’evento “Sapori di Mare” non è solo cibo e villaggio, ma è anche appuntamento particolare per eventi culturali e spettacoli. Non appena cala il sole, Piazza Fontana si trasforma in un vero e proprio palcoscenico naturale, con musica dal vivo, show cooking, convegni ed altro ancora. Nella piazza si potrà così consumare street food di qualità, insieme a degustazioni di presìdi Slow Food locali, e godersi la frescura dal mare davanti ad un concerto di musica dal vivo, un spettacolo di cabaret ed altro ancora.