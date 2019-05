Sapori di mare, la Sagra di pesce di Roma

Ma quante emozioni regala un piatto a base di pesce!!! Sarà il profumo travolgente, o il sapore delicato, oppure il gusto sempre piacevole. Sarà perché quando assaggi un risotto ai frutti di mare vieni subito assalito dai ricordi più belli trascorsi d’estate. Sarà perché quando metti in bocca un calamaro fritto pensi subito a quelle passeggiate di sera sul lungomare. Sarà perché quando scavi dentro una cozza o una vongola senti il sapore infinito del mare. Sarà perché una grigliata di pesce rievoca i momenti felici ed allegri passati in compagnia degli amici e parenti più stretti.

Sapori di Mare, la sagra

Sapori di Mare non è una semplice Sagra di Pesce ma un insieme di sensazioni e di ricordi che emergono ad ogni assaggio, ad ogni boccone, ad ogni respiro di odori. Gli chef e i ristoratori cercheranno di farvi vivere tutte queste emozioni da venerdì 31 maggio (dalle ore 19) e a domenica 2 giugno fino alle 23, presso il Parco dell’Antico Acquedotto in via Appia Nuova ,1280.

Sarà una 3 giorni di piacevole compagnia in un parco a dir poco meraviglioso ed affascinante dove oltre a degustare i piatti della Sagra si potrà godere del pratone verde, curato ed attrezzato, mentre i bimbi giocano su altalene e campi da calcetto.

Cosa si mangia

• Scialatelli alle Vongole Veraci

• Risotto del Vecchio Pescatore di Vialone nano, pannocchie, cozze, vongole,

gamberi e moscardini

• Paella di pesce e crostacei

• Frittura di Calamari e Gamberi

• Polpo grigliato su crema di patate, pomodorino confit e profumata al rosmarino

• Crostone con Catalana di Gamberi

• Sautè di Cozze con crostini di pane all’aglio

• Spiedini di Totano

E molto altro ancora.



Ma il Pesce non sarà il solo tema di questo weekend ittico, il Vino e la Birra

artigianale saranno degli ottimi compagni, così come i fritti ed i dolci, imperdibili per

chiudere alla grande una serata.

DOVE

Parco dell'Antico Acquedotto in Via Appia Nuova 1280 altezza Capannelle, Uscita

GRA 23 verso Roma Centro.

QUANDO

Venerdì 31 maggio, Sabato 1 e Domenica 2 giugno 2019

Venerdì 31 maggio dalle ore 19 alle ore 23 e Sabato 1 e Domenica 2 Giugno dalle

ore 10 alle ore 23 di ciascuna giornata.

COME

Ingresso GRATUITO si paga solo quello che si mangia... Seguiteci sulle nostre

pagine facebook, Roma Food Village e Parco dell’Antico Acquedotto a breve

sveleremo il menù completo

I dettagli sull'evento

Ristoratori diversi e Cuochi affermati per regalarvi emozioni a non finire con un menù a base di pesce. Diverse le proposte in campo per tre serate sotto il cielo stellato della Capitale in un parco dal fascino inusuale tra l'antico acquedotto romano ed un grande prato verde curato ed attrezzato, con oltre 1.000 posti a sedere e un parcheggio in grado di ospitare oltre 800 auto. A disposizione tavoli, sedie, parcheggio fino a esaurimento posti e servizi igienici.