Santi Scarcella 5et al Teatro Tor Bella Monaca

Il grande pianista cantante e compositore Santi Scarcella torna al Teatro Tor Bella Monaca giovedì 7 febbraio alle 21 per un concerto da non perdere. Con Santi Scarcella piano e voce, Cristiano Micalizzi batteria, Francesco Luzzio basso, Nicola Costa chitarre, Donato Sensini sax.



Appena rientrato dagli Stati Uniti, accolto alla Uconn University dove ha tenuto conferenze e concerti sul tema dell’emigrazione italiana dei primi del 900′, Santi Scarcella è accompagnato da una band di eccezione che suona con lui oramai in perfetta simbiosi.

Il suo disco “Da Manhattan a Cefalù” è sempre più internazionale e per questo Santi ringrazia il grande pubblico che lo segue sempre con più affetto.

giovedì 7 febbraio 2019 ore 21



Santi Scarcella piano voce

Cristiano Micalizzi batteria

Francesco Luzzio basso

Nicola Costa chitarre

Donato Sensini sax



BIGLIETTI

intero 10,50 Euro

ridotto 8,50 Euro

giovani 7,00 Euro

invalidità 5,00 Euro

diversamente abili 2,50 Euro

prezzo speciale GIFT CARD 7,50 Euro



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it