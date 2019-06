“Santa Severa ArtExpo 2019” sta per arrivare al Castello di Santa Severa dal 10 al 14 luglio.

Una manifestaione unica e di grandissimo impatto che punta a valorizzare e a promuovere alcune specifiche aree turistiche della nostra regione e a proiettare lo spettatore – occasionale e non – nel vasto universo della cultura e dello spettacolo.

Saranno protagonisti di questo Expo non solo grandi nomi della musica, della danza, del teatro e della televisione nazionale ed internazionale, ma anche e soprattutto i grandi e piccoli talenti che vorranno immergersi in questi giorni di meravigliosa e suggestiva formazione artistica. Un'occasione unica in tutto il territorio nazionale.

Per maggiori informazioni:

Pagina Facebook di Santa Severa ArtExpo 2019

Sito web ufficiale di Santa Severa ArtExpo 2019