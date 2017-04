La primavera sull'Aventino: Santa Sabina tra i profumi del colle

Non c'è periodo migliore della primavera per fare una passeggiata sull'Aventino. Il profumo delle prime rose della stagione apre i sensi verso una dimensione inconsueta per chi vive la città in modo frenetico. Salendo sulla sommità del colle saranno gli aranci dell'omonimo e celebre Giardino ad amplificare la percezione dello spazio, grazie alla splendida panoramica sull'Urbe. Ma l'Aventino non è solo questo. Qui si respira la storia del cristianesimo delle origini in una delle primissime chiese edificate in città. Santa Sabina è a detta di tutti una delle chiese più belle di Roma e malgrado i restauri moderni riesce ancora a rievocare l'atmosfera dei monumenti paleocristiani. Dall'architettura, agli arredi, fino all'eccezionale porta lignea ripercorreremo le tracce della sua storia a partire dall'identità della fondatrice Sabina fino agli scavi più recenti. Appuntamento: Domenica 23 Aprile ore 15.30 in Piazzale Ugo La Malfa, sotto la statua di Mazzini. Contributo evento: 10 euro ★ Le nostre visite guidate e attività didattiche sono state progettate per essere inclusive, pertanto sono rivolte anche a persone con differenti disabilità, in particolare visiva. Si ricorda che la prenotazione alle attività è obbligatoria e che bisogna raggiungere il numero minimo di 7 partecipanti nelle 24 ore precedenti la visita guidata, altrimenti l'evento verrà annullato. Per informazioni e prenotazioni: info@radiciassociazioneculturale.it / 329.1755086