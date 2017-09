Garofano Verde • scenari di teatro omosessuale al Teatro India: tre serate, tre incontri con scritture e artisti, tre affacci su poetiche, letterature, drammaturgie, sempre con omaggi ad autori dotati di sensibilità per i generi, per le identità, per l’immaginario altro. Escludendo intelligenze artificiali di algoritmi per individuare orientamenti gay o etero. Garofano Verde privilegia l’umano.

Santa Rita and the Spiders from Mars - reading tra David Bowie e Paolo Poli

Il 29 settembre Santa Rita and the Spiders from Mars - reading tra David Bowie e Paolo Poli con e a cura di Marco Cavalcoli, vede questo attore multiplo alle prese, quasi in un’ipotetica sede radiofonica, con le partiture verbali di due artisti inclini perfettamente, nelle loro rispettive ribalte del teatro e della musica, all’alterazione della propria silhouette, allo sconfinamento di sembianze, alle allusioni maschili-femminili.