Santa Maria sopra Minerva

Piccolo gioiello situato nel cuore della Roma antica, la chiesa di Santa Maria sopra Mineva incarna oggi uno splendido esempio di successione artistica e architettonica di varie epoche storiche. Il celebre elefantino di fronte all’ingresso, progettato da Gianlorenzo Bernini e meglio conosciuto come “Pulcin della Minerva”, spesso induce a soffermarsi soltanto nell’omonima piazza, bypassando i tesori conservati all’interno dell’edificio. Il piccolo oratorio, esistente già nell’VIII secolo d. C., ospitò le monache basiliane provenienti da Costantinopoli fino al 1275 ca., quando il complesso fu concesso ai Domenicani, per volere delle monache greche di S. Maria in Campo Marzio. Fu allora che l’edificio dovette assumere l’aspetto gotico/assisiate delle navate interne, oggi in gran parte riproposto dal restauro “in stile” operato nell’Ottocento. Importanti rifacimenti si alternarono poi nel corso dei secoli, come la sistemazione della facciata risistemata da Carlo Maderno. L’interno perdette invece progressivamente l’aspetto tardo-gotico per via dei lavori commissionati dal cardinal Giovanni Torquemada, zio del celebre inquisitore, che ridussero visibilmente l’altezza della navata centrale e sostituirono la copertura con una capriata lignea. Malgrado i numerosi interventi, l’interno della chiesa ospita ancora importanti capolavori della storia dell’arte italiana, come la Cappella Carafa, di Filippino Lippi, la Cappella dell’Annunziata, con la bellissima Annunciazione di Antoniazzo Romano e il Cristo Portacroce di Michelangelo. L’edificio ospita inoltre i corpi di santa Caterina da Siena, patrona d’Italia, e del pittore fra Giovanni da Fiesole, meglio conosciuto come Beato Angelico. Non va dimenticato inoltre che fu proprio all’interno dell’annesso convento, che Galileo Galilei, accusato di eresia, abiurò le proprie tesi scientifiche il 22 giugno del 1633.



