La chiesa “gotica” di Roma, Santa Maria sopra Minerva racchiude dentro di sé una quantità di opere d’arte notevolissima: da Filippino Lippi ad Antoniazzo Romano, a Michelangelo a Bernini.



Luogo di sepoltura di insigni personaggi della storia cristiana come Caterina da Siena e il Beato Angelico, questa chiesa rappresenta davvero un tesoro di arte e di storia da scoprire assieme.



