La Roma del popolo: da Santa Maria in Trastevere a Campo de’Fiori

Una passeggiata per scoprire i luoghi del popolo, dove è ancora possibile rivivere e raccontare la Roma di una volta. L'itinerario si snoderà da Piazza di Santa Maria in Trastevere, dove troneggia la famosa basilica mariana, impreziosita da notevoli capolavori, a Campo de’ Fiori, la piazza popolare per eccellenza. Le strade e le piazze che si incontreranno lungo il percorso faranno conoscere la lunga storia della città e permetteranno di scoprire numerosi racconti e leggende legate non solo ai luoghi ma soprattutto alle persone che qui hanno abitato nel corso dei secoli.



Quando

Sabato 02 Febbraio 2019 alle ore 16:00



Dove

Piazza di Santa Maria in Trastevere, davanti alla basilica



Quanto

Quota di partecipazione € 8 a persona. Prenotazione Obbligatoria.



Info e prenotazioni

“L’Asino d’Oro” Associazione Culturale

cellulare: 346 5920077

e-mail: info@lasinodoro.it

sito web: http://www.lasinodoro.it/evento/roma-del-popolo-santa-maria-trastevere-campo-de-fiori/