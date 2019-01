Santa Maria della Vittoria e l’estasi di Santa Teresa di Bernini

La chiesa di Santa Maria della Vittoria, situata all’incrocio tra via XX settembre e largo Santa Susanna, rappresenta oggi uno fra i più importanti esempi di architettura religiosa del periodo barocco a Roma. Costruita tra il 1608 e il 1620 per i Carmelitani Scalzi e dedicata inizialmente a san Paolo per la presenza di una preesistente edicola dedicata al santo, la chiesa inseguito cambiò denominazione Tra coloro che presero parte alla battaglia, vi era infatti anche il padre carmelitano Domenico di Gesù e Maria, che, in qualità di cappellano dell’esercito e guida spirituale accompagnò le truppe cattoliche fino alla Montagna Bianca, recando con sé un piccolo dipinto raffigurante la Vergine col bambino. Prima della battaglia, con esso avrebbe benedetto le truppe, infondendo ai soldati ilcoraggio necessario per superare la dura lotta. Successivamente il dipinto venne portato a Roma e consegnato ai padri Carmelitani Scalzi che lo posero sull’altare maggiore della chiesa come ringraziamento per la vittoria ottenuta. Fu in questa occasione che fu modificata con la dedicazione a Santa Maria della Vittoria. La chiesa fu realizzata su progetto dell’architetto Carlo Maderno e racchiude al suo interno le opere di alcuni fra i maggiori artisti di quel periodo: da Guido Reni al Domenichino e il Guercino. Tuttavia, tra le opere più importanti e conosciute racchiuse al suo interno troviamo il notissimo gruppo scultoreo raffigurante l’estasi di santa Teresa d’Avila. L’opera, realizzata da Gian Lorenzo Bernini tra il 1622 e il 1654, fu commissionata all’artista dal cardinale veneziano Federico Corner per la sua cappella e stupisce ancora oggi per la costruzione scenica: la santa infatti è posta al centro della cappella su una vaporosa nuvola che la sostiene mentre ai lati, i membri della famiglia Corner raffigurati a mezzo busto osservano la scena comodamente seduti all’interno di nobili palchetti come in un teatro. Virtuosismi barocchi e trovate sceniche ardite si fondono all’interno di questo spazio in una elegante fusione tipicamente barocca. Esperide è lieta di accompagnarvi al suo interno per raccontarvi la sua storia e scoprire insieme le sue meraviglie.

Per ulteriori informazioni visita il sito: http://esperide.it/santamariadellavittoria/



